Написать сочинение-рассуждение на тему Скоро у моего друга день рождение по Плану:1.Вступление 2.Ответ на вопрос 3.Доказать какой подарок лудше .4. Второй раз доказать. 5. Вывод
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Написать сочинение-рассуждение на тему Скоро у моего друга день рождение по Плану:1.Вступление 2.Ответ на вопрос 3.Доказать какой подарок лудше .4. Второй раз доказать. 5. Вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю: что можно подарить подарок купленный в магазине,он красивый,аккуратный,новый и может даже необычный! Раз мой друг Вася увлекается моделями машин думаю что могу позволить себе и купить ему неплохую модель, но так же я думаю что подарок сделанный своими руками наполнен любовью и заботой и это намного лучше какой-то покупной мини-машинки, уж лучше я сделаю открытку где напишу что чувствую и сделаю из подручных материалов машину,может она и будет немного кривая и не такая красивая как в магазине, но я покажу как мой друг дорог мне!
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