Установи закономерность и продолжи каждый ряд тремя числами.41,43,45,47. 10,20,30,40. 87,86,85,84.

Математика
Установи закономерность и продолжи каждый ряд тремя числами.41,43,45,47. 10,20,30,40. 87,86,85,84.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом ряду каждое следующее больше на 2 предыдущего  41,43,45,47,49,51.53 во втором ряду больше на 10 каждое следующее  10,20,30,40,50,60,70 в третьем ряду уменьшается на 1  87,86,85,84,83,82.81
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