Праздник рождества в россии традиции с ним связанные
Литература
Праздник рождества в россии традиции с ним связанные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как бы в рождество родился христос,вот мы наряжаем ели,дарим подарки.Ну,можешь почитать в библии.
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