Праздник рождества в россии традиции с ним связанные

Литература
Праздник рождества в россии традиции с ним связанные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как бы в рождество родился христос,вот мы наряжаем ели,дарим подарки.Ну,можешь почитать в библии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!! Помогите, пожалуйста, составить 5-6 предложений о весне. Русский язык, 3 класс. Заранее благодарна!
Ответить
Математика
Материальная точка движется прямолинейно по закону х (t)= t^3+2t^2-5t-18(где х - расстояни?? от точки отсчета в метрах, t - время в секундах, измер...
Ответить
Русский язык
Нужно ли ставить запятую после слова вдруг в предложении: "Вдруг старик увидел убитую рысь."?
Ответить
Математика
Стоимость предмета 540 руб его по высели на 20% по какой формуле мне решать?
Ответить
Математика
Для получения значка готов к труду и обороне по прыжкам в длину с разбега четверокласснику нужно покозать такие результаты
Ответить