Материальная точка движется прямолинейно по закону х (t)= t^3+2t^2-5t-18(где х - расстояни?? от точки отсчета в метрах, t - время в секундах, измеренное с начала движения ) Найдите ее скорость ( в м / с ) в момент времени t=3c

Математика
Материальная точка движется прямолинейно по закону х (t)= t^3+2t^2-5t-18(где х - расстояни?? от точки отсчета в метрах, t - время в секундах, измеренное с начала движения ) Найдите ее скорость ( в м / с ) в момент времени t=3c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость движения точки по прямой равна производной от функции, задающей ее координату в момент времени t. v(t) = x'(t) = 3t²+4t-5. v(3) = 3*3²+4*3-5 = 34 м/с.
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