Материальная точка движется прямолинейно по закону х (t)= t^3+2t^2-5t-18(где х - расстояни?? от точки отсчета в метрах, t - время в секундах, измеренное с начала движения ) Найдите ее скорость ( в м / с ) в момент времени t=3c

Математика

Материальная точка движется прямолинейно по закону х (t)= t^3+2t^2-5t-18(где х - расстояни?? от точки отсчета в метрах, t - время в секундах, измеренное с начала движения ) Найдите ее скорость ( в м / с ) в момент времени t=3c

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