Стоимость предмета 540 руб его по высели на 20% по какой формуле мне решать?
Математика
Стоимость предмета 540 руб его по высели на 20% по какой формуле мне решать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540-100%; Х-120%; 1)(540*120):100=648 стал стоить предмет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для получения значка готов к труду и обороне по прыжкам в длину с разбега четверокласснику нужно покозать такие результаты
Математика
Из бочки взяли 5 ведер воды, в ней осталось на 3 ведра больше. Сколько ведер всего было в бочке первоначально?
Другие предметы