Нужно ли ставить запятую после слова вдруг в предложении: "Вдруг старик увидел убитую рысь."?
Русский язык
Нужно ли ставить запятую после слова вдруг в предложении: "Вдруг старик увидел убитую рысь."?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не нужно.После вдруг не ставится
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