Нужно ли ставить запятую после слова вдруг в предложении: "Вдруг старик увидел убитую рысь."?

Русский язык

Нужно ли ставить запятую после слова вдруг в предложении: "Вдруг старик увидел убитую рысь."?

Автор: Гость