СРОЧНО!!! Помогите, пожалуйста, составить 5-6 предложений о весне. Русский язык, 3 класс. Заранее благодарна!
Русский язык
СРОЧНО!!! Помогите, пожалуйста, составить 5-6 предложений о весне. Русский язык, 3 класс. Заранее благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна это яркая пора. Весной льют первые дожди, Тает снег, люди выходят и любуются природой. Весной все дети любят гулять. Солнышко светит ярко. Ах какая красота!
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