СРОЧНООООООО каким вы представляете поэта Н.М.Рубцова?Допишите предложение. Он ... природу,... и ... Помогите пожалуйста очень срочноооооо надо

Литература
СРОЧНООООООО каким вы представляете поэта Н.М.Рубцова?Допишите предложение. Он ... природу,... и ... Помогите пожалуйста очень срочноооооо надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он любит природу, мать и отца. А каким представляешь его нужно думать самим, потому что в вопросе как представляешь ТЫ, а не другой человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Установи закономерность и продолжи каждый ряд тремя числами.41,43,45,47. 10,20,30,40. 87,86,85,84.
Ответить
История
Первый весенний народный праздник россии
Ответить
Литература
Праздник рождества в россии традиции с ним связанные
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!! Помогите, пожалуйста, составить 5-6 предложений о весне. Русский язык, 3 класс. Заранее благодарна!
Ответить
Математика
Материальная точка движется прямолинейно по закону х (t)= t^3+2t^2-5t-18(где х - расстояни?? от точки отсчета в метрах, t - время в секундах, измер...
Ответить