СРОЧНООООООО каким вы представляете поэта Н.М.Рубцова?Допишите предложение. Он ... природу,... и ... Помогите пожалуйста очень срочноооооо надо
Литература
СРОЧНООООООО каким вы представляете поэта Н.М.Рубцова?Допишите предложение. Он ... природу,... и ... Помогите пожалуйста очень срочноооооо надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он любит природу, мать и отца. А каким представляешь его нужно думать самим, потому что в вопросе как представляешь ТЫ, а не другой человек.
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