Уменьшение массы увлечением скорости тела в 2 раза его кинетическая энергия

Физика
Уменьшение массы увлечением скорости тела в 2 раза его кинетическая энергия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Eк = mv² /2 Ек₁ = (m/2 × (2v)²) /2 = (0,5m × 4v²) /2 = 2mv²/2 = mv²
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