Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 квадратных метров, длина зала 13 м. сколь??о метров плинтуса потребуется для обшивки пола по периметру?
Математика
Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 квадратных метров, длина зала 13 м. сколь??о метров плинтуса потребуется для обшивки пола по периметру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65/13=5 5-это сторона прямоугольника найдем периметр прямоугольника 5*2+13*2=36
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