Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 квадратных метров, длина зала 13 м. сколь??о метров плинтуса потребуется для обшивки пола по периметру?

Математика

Площадь пола в зале прямоугольной формы 65 квадратных метров, длина зала 13 м. сколь??о метров плинтуса потребуется для обшивки пола по периметру?

Автор: Гость