Помогите плж решить с решением
Алгебра
Помогите плж решить с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 0,6*9=5,4 Ответ 2 2 √(1,44*9)=1,2*3=3,6 Ответ 3 3 √(1/7*7/11*11/16)=√(1/16)=1/4 Ответ 2 4 √(121/9)=11/3=3 2/3 Ответ 4 5 √(1,8/12,8)=√(9/64)=3/8 Ответ 2 В1 √(61-60)(61+60)=√(1*121)=1*11=11 В2 а1=√3 а2=√75=5√3 Ответ в 5 раз С1 S1=πr²;S2=πR² S1/S2=1/16 r=4 16/R²=1/16 R²=16² R=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком
Алгебра
Математика
Русский язык
В каких строках только формы слова? 1 город,пригород 2 газета, в газете 3 морское,морские 4 садовый, садовник