На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком
Геометрия
На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-120=60 треугольник будет равнобедренный, следовательно 60 мы делим на 2 у нас получается два угла по 30 градусов
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