На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком

Геометрия

На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком

Автор: Гость