На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком

Геометрия
На окружности с центром О отмечены точки А и В если угол АОВ =120 градусов, найдите у??ол ОАВ и угол ОВА( желательно с рисунком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-120=60 треугольник будет равнобедренный, следовательно 60 мы делим на 2 у нас получается два угла по 30 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите систему уравнений способом сложения 2y-x=-8 4y+x=-4 и еще одно уравнение 5x-4y=7 3x+4y=-15
Ответить
Математика
Сколько будет 119: 23
Ответить
Русский язык
В каких строках только формы слова? 1 город,пригород 2 газета, в газете 3 морское,морские 4 садовый, садовник
Ответить
Алгебра
Решите систему уравнений способом сложения 2y-x=-8 4y+x=-4 и еще одно уравнение 5x-4y=7 3x+4y=-15
Ответить
География
Внутренние моря Евразии
Ответить