Вадику подарили24 игрушки( шарики, пирамидки, кубики). известно, что кубиков в 7 раз ??еньше, чем пирамидок, и кубиков не 1. Сколько шариков подарили Вадику? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания, наприм...

Информатика
Вадику подарили24 игрушки( шарики, пирамидки, кубики). известно, что кубиков в 7 раз ??еньше, чем пирамидок, и кубиков не 1. Сколько шариков подарили Вадику? В ответе запиши только число без каких-либо знаков препинания, например, 6.
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Гость:
Пиши в ответ число 8, не пожалеешь.
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