В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 1) за 3 золотых монеты получить 4 серебряных и одну медную; 2) за 7 серебряных монет получить 4 золотых и одну медную. У Николы были только серебряные монеты. После посе...

Математика

В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 1) за 3 золотых монеты получить 4 серебряных и одну медную; 2) за 7 серебряных монет получить 4 золотых и одну медную. У Николы были только серебряные монеты. После посещений обменногопункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, затопоявилось 42 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет

Автор: Гость