В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 1) за 3 золотых монеты получить 4 серебряных и одну медную; 2) за 7 серебряных монет получить 4 золотых и одну медную. У Николы были только серебряные монеты. После посе...
Математика
В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 1) за 3 золотых монеты получить 4 серебряных и одну медную; 2) за 7 серебряных монет получить 4 золотых и одну медную. У Николы были только серебряные монеты. После посещений обменногопункта серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, затопоявилось 42 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных монет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 21 серебрянную он получил 12 золот и 3 мед или 16 серебр и 7 медных, в результате разменяв 5 сере монет он получил 7 медных, 30 сереб -42 медн ответ на 30 монет
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