Два поезда вышли одновременно навстречу друг другу из двух городов , расстояние м??жду которыми 600км . Скорость первого поезда 65 км/ч. , скорость второго поезда 85км/ч . Какое расстояние будет между поездами через 2 часа ? Че...
Математика
Два поезда вышли одновременно навстречу друг другу из двух городов , расстояние м??жду которыми 600км . Скорость первого поезда 65 км/ч. , скорость второго поезда 85км/ч . Какое расстояние будет между поездами через 2 часа ? Через какое вркмя поезда встретятся?
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