Постройте график функции y=-3x.

Алгебра
Постройте график функции y=-3x.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У= -3х Графиком является прямая,  составим таблицу х= 0   2 у= 0   -6 Чертим систему координат, ставим точку О - начало координат, отмечаем стрелками положительное направление: вправо и вверх, подписываем оси: вверх - ось у и вправо - ось х. Отмечаем единичные отрезки  по 1 клетки по каждой оси. Ставим точки из таблицы (0; 0) и (2; -6) Проводим через эти точки прямую и подписываем график у=-3х Всё!
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