Постройте график функции y=-3x.

Гость: Гость:

У= -3х Графиком является прямая, составим таблицу х= 0 2 у= 0 -6 Чертим систему координат, ставим точку О - начало координат, отмечаем стрелками положительное направление: вправо и вверх, подписываем оси: вверх - ось у и вправо - ось х. Отмечаем единичные отрезки по 1 клетки по каждой оси. Ставим точки из таблицы (0; 0) и (2; -6) Проводим через эти точки прямую и подписываем график у=-3х Всё!