Найдите корень уравнения : 3/3x+1=3/2x-4. ///-это дробь, а не деление
Математика
Найдите корень уравнения : 3/3x+1=3/2x-4. ///-это дробь, а не деление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: числа с переменной в левую часть переносимости , а без переменной в правую. 3х-2х=3+1+3-4 1х или просто х х=3 Ответ: корень уравнения х=3
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