Помогите!Найдите в интернете рассказ В. Осеевой "Кто хозяин?" и определите главную мысль текста.
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Помогите!Найдите в интернете рассказ В. Осеевой "Кто хозяин?" и определите главную мысль текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль: кто хозяин нужно решать не по словам, а по делам. Мальчики оба испугались,но лишь Коля защитил своего питомца, потому что он знал, что был в ответе за собаку.
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