Используя свойство крайних и средних членов пропорции,проверьте,является ли равенство пропорцией: в)1:0,25=0,6:0,15 г)0,1:0,01=0,2:0,02
Математика
Используя свойство крайних и средних членов пропорции,проверьте,является ли равенство пропорцией: в)1:0,25=0,6:0,15 г)0,1:0,01=0,2:0,02
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*0,15=0,15 0,25*0,6=0,15 0,15=0,15 это пропорция -------------------------- 0,1*0,02=0,002 0,01*0,2=0,002 0,002=0,002 тоже пропорция
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