0,3*(28,56+1,5)-0,512
Математика
0,3*(28,56+1,5)-0,512
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.3*(28.56+1.5)-0.512=0.3*30.06-0.512=9.018-0.512=8.506
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