на сколько больше значение выражения 3035*(10+2)чем выражения 3035*2?

Математика
на сколько больше значение выражения 3035*(10+2)чем выражения 3035*2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3035*(10+2)=36420 3035*2=6070 36420-6070=30350  
Гость:
значение выражения больше на 30390 у меня точно правильно я по калькулятору решала  
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