На сколько градусов нагреется 4 килограмм воды при сжигании 30 грамм каменного угл?? если считать что вся энергия выделенная при сгорании угля пойдет на нагревание воды

Физика

На сколько градусов нагреется 4 килограмм воды при сжигании 30 грамм каменного угл?? если считать что вся энергия выделенная при сгорании угля пойдет на нагревание воды

Автор: Гость