На сколько градусов нагреется 4 килограмм воды при сжигании 30 грамм каменного угл?? если считать что вся энергия выделенная при сгорании угля пойдет на нагревание воды
Физика
На сколько градусов нагреется 4 килограмм воды при сжигании 30 грамм каменного угл?? если считать что вся энергия выделенная при сгорании угля пойдет на нагревание воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1 = m умножить на q Q1 = 0,03 кг умножить на 29 МДж/кг = 0, 87 МДж Q1=Q2 дельта Т = Q/сm дельта Т= (0.87 умножить на 10^6)/4200 умножить на 4 = 0.0051 умножить на10^4 = 51 градусов ^ - это в степени
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