На сколько надо разделить 8500 чтобы получить 500

Математика
На сколько надо разделить 8500 чтобы получить 500
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Гость:
8500÷17=500 :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
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