Придумайте рассказ о путешественнике который впервые попал в александрию что его удивило что особенно понравилось
История
Придумайте рассказ о путешественнике который впервые попал в александрию что его удивило что особенно понравилось
Ответ(ы):
Гость:
На подходе к Александрии моряки издалека видели огонь Фаросского маяка. Он указывал путь в гавань. Маяк удивлял современников своими размерами и техническими приспособлениями. В античные времена он считался одним из семи чудес света. До наших дней маяк не сохранился, и мы можем лишь по описаниям представить себе, как он выглядел. ну а далше сома
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