Придумайте рассказ о путешественнике который впервые попал в александрию что его удивило что особенно понравилось

Гость: Гость:

На подходе к Александрии моряки издалека видели огонь Фаросского маяка. Он указывал путь в гавань. Маяк удивлял современников своими размерами и техническими приспособлениями. В античные времена он считался одним из семи чудес света. До наших дней маяк не сохранился, и мы можем лишь по описаниям представить себе, как он выглядел. ну а далше сома