Срочно!! Распределите понятия по группам: А) политика Б) культура В) экономика Г) общественные отношения 1) парсуна; 2) земский собор; 3) сословия; 4) мануфактура; 5) Соборное уложение 6) славяно-греко-латинская академия; 7) б...
История
Срочно!! Распределите понятия по группам: А) политика Б) культура В) экономика Г) общественные отношения 1) парсуна; 2) земский собор; 3) сословия; 4) мануфактура; 5) Соборное уложение 6) славяно-греко-латинская академия; 7) бояре; 8) черносошные крестьяне; 9) «нарышкинское барокко»; 10) приказы; 11) мелкотоварное производство 12) хозяйственная специализация
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Ответы: а) 2, 5, 10. б) 1, 6, 9. в) 4, 11, 12. г) 3, 7, 8.
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