Срочно!! Распределите понятия по группам: А) политика Б) культура В) экономика Г) общественные отношения 1) парсуна; 2) земский собор; 3) сословия; 4) мануфактура; 5) Соборное уложение 6) славяно-греко-латинская академия; 7) б...

История

Срочно!! Распределите понятия по группам: А) политика Б) культура В) экономика Г) общественные отношения 1) парсуна; 2) земский собор; 3) сословия; 4) мануфактура; 5) Соборное уложение 6) славяно-греко-латинская академия; 7) бояре; 8) черносошные крестьяне; 9) «нарышкинское барокко»; 10) приказы; 11) мелкотоварное производство 12) хозяйственная специализация

Автор: Гость