Древнегречегреческий. учёный во 2 веке до н.э. впервые ввел термин климат

География
Древнегречегреческий. учёный во 2 веке до н.э. впервые ввел термин климат
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Автор: Гость
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Гость:
Термин введен астрономом Гиппархом.
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