Нароооод, плииз, срочно , Какое значение для России имела победа в северной войне?
История
Нароооод, плииз, срочно , Какое значение для России имела победа в северной войне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Россия получила Прибалтийские территории, такие как, Эстляндия, Лифляндия, часть Карелии. Выход в Балтийское море. Россия должна платить контрибуцию Швеции. Россия возвратила Финляндию Швеции.
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