Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпк?? может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить в...
Математика
Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпк?? может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(600+20):70=8,9~9 шлюпок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык