Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпк?? может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить в...

Математика

Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпк?? может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?

Автор: Гость