Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпк?? может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить в...

Математика
Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпк?? может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(600+20):70=8,9~9 шлюпок
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