Помогите решить уравнение - 12,5x + 0,67 - 2,5x = 3,67 с объяснением!!!
Математика
Помогите решить уравнение - 12,5x + 0,67 - 2,5x = 3,67 с объяснением!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-12,5х+0,67-2,5х=3,67 -15х=3,67-0,67 -15х=3 х=3:(-15) х=-1/5 Ответ: -1/5
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