Начав тренировки, спортсмен пробегает 10 км.Последующие дни он увеличивал свой пробег на 10%. Через, сколько дней суммарный путь спортсмена превысит 100 км. Паскаль. С использованием while
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Начав тренировки, спортсмен пробегает 10 км.Последующие дни он увеличивал свой пробег на 10%. Через, сколько дней суммарный путь спортсмена превысит 100 км. Паскаль. С использованием while
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я скорее неправильно понял вопрос, либо s=0, либо s=1. Зависит учитывается ли день, когда он побежал 10
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