Начав тренировки, спортсмен пробегает 10 км.Последующие дни он увеличивал свой пробег на 10%. Через, сколько дней суммарный путь спортсмена превысит 100 км. Паскаль. С использованием while

Информатика
Начав тренировки, спортсмен пробегает 10 км.Последующие дни он увеличивал свой пробег на 10%. Через, сколько дней суммарный путь спортсмена превысит 100 км. Паскаль. С использованием while
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я скорее неправильно понял вопрос, либо s=0, либо s=1. Зависит учитывается ли день, когда он побежал 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните дроби 39/40 и 40/41
Ответить
Литература
Что такое холодное сердце?
Ответить
История
Автор ,,Автор грамматики по которой двое позднее учился Ломоносов
Ответить
Математика
Длина участка 20 м,ширина на 7 м меньше. найди периметр участка
Ответить
Математика
Номер 10плиз. умоляю
Ответить