Начав тренировки, спортсмен пробегает 10 км.Последующие дни он увеличивал свой пробег на 10%. Через, сколько дней суммарный путь спортсмена превысит 100 км. Паскаль. С использованием while

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Начав тренировки, спортсмен пробегает 10 км.Последующие дни он увеличивал свой пробег на 10%. Через, сколько дней суммарный путь спортсмена превысит 100 км. Паскаль. С использованием while

Автор: Гость