Разложите на множители a) 25 -y². б) a²-6ab плюс 9b²
Алгебра
Разложите на множители a) 25 -y². б) a²-6ab плюс 9b²
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