Вычислить значения выражений. разбейте выражения на две группы 56:8;9*6;56:7;6*9;8*7; 54:9; 7*8; 54:6;

Математика
Вычислить значения выражений. разбейте выражения на две группы 56:8;9*6;56:7;6*9;8*7; 54:9; 7*8; 54:6;
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Разбить по группам: 1 группа выражения на умножение 2 группа выражения на деление
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