Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях; тиск 93 324 Па- у міліметрах ртутного стовпа.

Физика
Подайте тиск 550 мм рт. ст. у кілопаскалях; тиск 93 324 Па- у міліметрах ртутного стовпа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І так.. Ми знаємо, що 1 мм рт. ст.≈133,3 Па. А отже, маємо: 1) 550 мм рт. ст.=550 мм рт. ст*133,3 Па=73 315. 1кПа=1 000 Па. Отже, 73 315:1 000≈ 73кПа! 2) 93 324 Па= 93 324:133,3≈700 мм рт. ст.!
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