Сколько существует пятизначных чисел составленных только из четных цифр

Математика
Сколько существует пятизначных чисел составленных только из четных цифр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четных цифр у нас 5 (0, 2, 4, 6, 8) на первую позицию можем поставить только 4 из них (если 0 - число автоматически перестает быть пятизначным) на остальные четыре позиции можно выбирать любые из пяти цифр таким образом ответ 4 * 5^4 = 4 * 625 = 2500
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