Дам 10 баллов адамгершілікке разбор слова по составу
Қазақ тiлi
Дам 10 баллов адамгершілікке разбор слова по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адамгершілікке-6 буын (1 буын,тұйық буын;2 буын тұйық буын;3 буын бітеу буын;4 буын ашық буын;5 буын бітеу буын;6 буын ашық буын) А-жуан,ашық,езулік Д-дауызсыз,ұян А-жуан,ашық,езулік М-дауызсыз,үнді Г-дауызсыз,ұян Е - дауысты,жіңішке,ашық,езулік Р-дауызсыз,үнді Ш-дауызсыз,қатаң І - дауысты,жіңішке,қысаң,езулік Л-дауызсыз,үнді І-дауысты,жіңішке,қысаң,езулік К-дауыссыз,қатаң К-дауыссыз,қатаң Е-дауысты,жіңішке,ашық,езулік ____________________ 14 əріп, 14 дыбыс
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