С помощью формулы P=(a+b)*2 можно вычислить А периметр прямоугольника Б площадь прямоугольника SOS!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО ПЖ
Математика
С помощью формулы P=(a+b)*2 можно вычислить А периметр прямоугольника Б площадь прямоугольника SOS!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пириметер прямоугольника так ка он имеет 2 стороны А и две стороны Б
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