С помощью формулы P=(a+b)*2 можно вычислить А периметр прямоугольника Б площадь прямоугольника SOS!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО ПЖ

Математика
С помощью формулы P=(a+b)*2 можно вычислить А периметр прямоугольника Б площадь прямоугольника SOS!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО ПЖ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пириметер прямоугольника так ка он имеет 2 стороны А и две стороны Б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнения х+40=62 х-17=33
Ответить
История
Придумайте рассказ о путешественнике который впервые попал в Александрию:что его удивило что особенно понравилось. Прошу срочно нужно пожалуйста ...
Ответить
Математика
Запиши число которое при счёте следует за числами 599, 7999,69.909, 309 999, 899 999, 99 999, 990 909
Ответить
Английский язык
Complete these sentences with say/says or tell/tells. My sister ... she likes her birthday present.
Ответить
Литература
Рассказ про чёрную кошку
Ответить