На сколько сдвинется минутная стрелка в градусах, если часовая сдвинется на 2 градуса.
Алгебра
На сколько сдвинется минутная стрелка в градусах, если часовая сдвинется на 2 градуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего циферблат часов имеет 60 минутных делений. так как циферблат круглый, то всего в нем з60 градусов, значит каждое минутное деление - 6 градусов. Если часовая сдвинулась на два градуса, значит она прошла 1/15 часа (если бы она прошла 6 градусов - то прошла 1/5 часа, если 30 - то весь час) 1/15 часа - 4 минуты. 4 минуты - 6*4-24 градуса Ответ:24 градуса
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