в основании пирамиды abcd,все боковые ребра которой равны корень из 74,лежит прямоугольник со сторонами AB=8 BC=6 найдите площадь сечения MSN если оно перпендикулярно плоскости основания а BM=MC=2:1

Геометрия

в основании пирамиды abcd,все боковые ребра которой равны корень из 74,лежит прямоугольник со сторонами AB=8 BC=6 найдите площадь сечения MSN если оно перпендикулярно плоскости основания а BM=MC=2:1

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