в основании пирамиды  abcd,все боковые ребра которой равны корень из 74,лежит прямоугольник со сторонами AB=8 BC=6 найдите площадь сечения MSN если оно перпендикулярно плоскости основания а BM=MC=2:1

Геометрия
в основании пирамиды  abcd,все боковые ребра которой равны корень из 74,лежит прямоугольник со сторонами AB=8 BC=6 найдите площадь сечения MSN если оно перпендикулярно плоскости основания а BM=MC=2:1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для начала нужно построить сечение. получается треугольник MSN. Точка М лежит на ребре ВС. N на ребре AD. далее найдем ВМ, МС. ВМ=4, МС=2.
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