Очень интересная задача! Сплав меди и цинка содержал меди на 640г больше, чем цинка. После того как из него выделили 6/7 содержащейся в ней меди и 60% цинка, масса сплава составила 200г. Сколько он весил первоначально?

Алгебра

Очень интересная задача! Сплав меди и цинка содержал меди на 640г больше, чем цинка. После того как из него выделили 6/7 содержащейся в ней меди и 60% цинка, масса сплава составила 200г. Сколько он весил первоначально?

Автор: Гость