Очень интересная задача! Сплав меди и цинка содержал меди на 640г больше, чем цинка. После того как из него выделили 6/7 содержащейся в ней меди и 60% цинка, масса сплава составила 200г. Сколько он весил первоначально?
Алгебра
Очень интересная задача! Сплав меди и цинка содержал меди на 640г больше, чем цинка. После того как из него выделили 6/7 содержащейся в ней меди и 60% цинка, масса сплава составила 200г. Сколько он весил первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть сплав содержал х цинка и х+640 меди после выделения цинка стало 2x/5. меди (x+640)/7 по условию 2x/5+(x+640)/7=200; 14х+5ч+3200=7000; 19х=3800; х=200 - цинка 200+640=840 меди весь сплав 840+200=1040
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