Стороны тупого угла A соответственно перпендикулярны сторонам угла B.Докажите что сумма углов A и B равна 180 градусов.

Геометрия
Стороны тупого угла A соответственно перпендикулярны сторонам угла B.Докажите что сумма углов A и B равна 180 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть стороны угла А, пересекаясь со сторонами угла В, образуют прямые углы С и К,  сумма углов четырехугольника равна 360 градусов   угол А+угол С+угол К+угол В=360 угол А+90+90+угол В=360 угол А+угол В=360-90-90 угол А+угол В=180 градусов. доказано
Гость:
Соедините вершины А и В. Получите 2 прямоугольных треугольника. Сумма острых углов каждого из них равна 90 градусов. Следовательно, сумма острых углов обоих треугольников равна 180 градусов, отсюда сумма  углов А и  В равна 180 градусов.
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