к каким последствиям может привести накопление углекислого газа в атмосфере
Биология
к каким последствиям может привести накопление углекислого газа в атмосфере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антропогенные выбросы углекислого газа сильно влияют на глобальное потепление в мире.
Гость:
приведёт к глобальному потеплению. Углекислый газ будет создавать парниковый эффект и планета не будет остывать вследсвии чего будет нагреваться атмосфера.
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