к каким последствиям может привести накопление углекислого газа в атмосфере

Биология
к каким последствиям может привести накопление углекислого газа в атмосфере
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антропогенные выбросы углекислого газа сильно влияют на глобальное потепление в мире.
Гость:
приведёт к глобальному потеплению. Углекислый газ будет создавать парниковый эффект и  планета не будет остывать вследсвии чего будет нагреваться атмосфера.
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