Найдите единичный вектор,колиниарный а(2;1;-2)
Геометрия
Найдите единичный вектор,колиниарный а(2;1;-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для колинеарных векторов b=k*a, где к-некоторое число поєтому вектор b=k*(2;1;-2)=(2k;k;-2k) так как вектор b единичный (норма равна 1), то (2k)^2+k^2+(-2k)^2=1 4k^2+k^2+4k^2=1 9k^2=1 k^2=1/9 k=1/3 или k=-1/3 вектор b равен соотвественно (2/3;1/3;-2/3) или (-2/3;-1/3;2/3)
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