1) Где больше атомов: в стакане воды или в стакане ртути? 2) Зная, что в одном моле вещества 6,02-1023 моле­кул, найдите массу молекулы кислорода, если из­вестно, что молярная масса равна 0,032 кг/моль. 3)Озеро со средней гл...

Физика

1) Где больше атомов: в стакане воды или в стакане ртути? 2) Зная, что в одном моле вещества 6,02-1023 моле­кул, найдите массу молекулы кислорода, если из­вестно, что молярная масса равна 0,032 кг/моль. 3)Озеро со средней глубиной 5 ми площадью 4 км2 "посолили", бросив кристаллик поваренной соли массой 10 мг. Спустя длительное время из озера зачерпнули стакан воды объемом 200 см3. Сколько ионов натрия оказалось в этом стакане?

Автор: Гость