1) Где больше атомов: в стакане воды или в стакане ртути? 2) Зная, что в одном моле вещества 6,02-1023 молекул, найдите массу молекулы кислорода, если известно, что молярная масса равна 0,032 кг/моль. 3)Озеро со средней гл...
Физика
1) Где больше атомов: в стакане воды или в стакане ртути? 2) Зная, что в одном моле вещества 6,02-1023 молекул, найдите массу молекулы кислорода, если известно, что молярная масса равна 0,032 кг/моль. 3)Озеро со средней глубиной 5 ми площадью 4 км2 "посолили", бросив кристаллик поваренной соли массой 10 мг. Спустя длительное время из озера зачерпнули стакан воды объемом 200 см3. Сколько ионов натрия оказалось в этом стакане?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в стакане ртути 2)молярная масса равна 0,032 кг/моль это значит что все молекулы в одном моле весят 0,032 кг в одном моле вещества 6,02×10^23 молекул масса молекулы= 0,032 кг / 6,02×10^23 молекул=5.32*10^-26 кг
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