За один ход число,написанное на доске,разрешается заменить на удвоенное,либо стереть у него последнюю цифру.Вначале на доске написано число 512.Как за несколько ходов получить число 12?

Геометрия

За один ход число,написанное на доске,разрешается заменить на удвоенное,либо стереть у него последнюю цифру.Вначале на доске написано число 512.Как за несколько ходов получить число 12?

Автор: Гость