За один ход число,написанное на доске,разрешается заменить на удвоенное,либо стереть у него последнюю цифру.Вначале на доске написано число 512.Как за несколько ходов получить число 12?

Геометрия
За один ход число,написанное на доске,разрешается заменить на удвоенное,либо стереть у него последнюю цифру.Вначале на доске написано число 512.Как за несколько ходов получить число 12?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не сказать, что это несколько ходов. Но меньше не получилось. 512  51 102 204 20 2 4 8 16 32 3 6 12
Гость:
а если так :)))) 512 51 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 128 12  
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