основание пирамиды-квадрат со стороной 4см,боковые грани-равные равнобедренные треугольники с высотами,равными 5см.найдите площадь полной поверхности пирамиды.помогите пожалуйста ,срочно надо.

Геометрия

основание пирамиды-квадрат со стороной 4см,боковые грани-равные равнобедренные треугольники с высотами,равными 5см.найдите площадь полной поверхности пирамиды.помогите пожалуйста ,срочно надо.

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