основание пирамиды-квадрат со стороной 4см,боковые грани-равные равнобедренные треугольники с высотами,равными 5см.найдите площадь полной поверхности пирамиды.помогите пожалуйста ,срочно надо.
Геометрия
основание пирамиды-квадрат со стороной 4см,боковые грани-равные равнобедренные треугольники с высотами,равными 5см.найдите площадь полной поверхности пирамиды.помогите пожалуйста ,срочно надо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь основания 4*4=16 теперь площадь треугольника = 1/2 *основание*высоту=0,5*4*5=10 боковая поверхность в данном случае состоит из 4 треугольников = 10*4=40 площадь всей пирамиды = 40+16= 56см
Гость:
площадь основания 4*4=16cм² S бокового треугольника = 1/2 *a*h=1/2*4*5=10cм² боковая поверхность пирамиды = 4 треугольника, т.к. основание квадрат = 10*4=40см² Sпирамиды = 16+40= 56см²
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