Сколько натуральных чисел расположено между чмслами 27 и 83? И какие тоже напишите...
Математика
Сколько натуральных чисел расположено между чмслами 27 и 83? И какие тоже напишите...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1,3,5,7,11,13,17,19,26,29,31,34,37,39,41,43,47,49,51,52,53,59,61,63,67,71,73,79,81,83=31 число..по моему
Гость:
Ну насколько я знаю натуральные числа это все которыми мы пользуемся при счете, кроме нуля, значит между 27 и 83 находится 57 чисел (83-27=55+2= ( 2 это и есть 27 и 83)=57) ну а если ты умеешь считать от 1 до 100, проблемы не составит написать числа которые расположены межу ними. т.т 27 28 29 30 и тд. до 81 82 83. я подумала может в задании спрашивается сколько простых чисел содержится в этом промежутке?
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