Иван не помнящий родства-что за выражение?откуда пришло?ответье понятно и просто..

Русский язык
Иван не помнящий родства-что за выражение?откуда пришло?ответье понятно и просто..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так принято называть людей беспринципных, неблагодарных, легко забывающих сделанное им добро, и тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры, своих предков, т .е непатриотичного,
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