Составить план ответа на тему "Значение ветра в природе и в жизни человека."

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Самое главное условие движения воздуха – это разница в атмосферном давлении. Она возникает из – за разницы в давлении у земли и на большой высоте. Кроме того, ветер выносит вредные загрязняющие вещества и разносит их на большие расстояния, чтобы не загрязнять воздух в одном месте (экологическая проблема). Воздух движется не только вертикально, но и горизонтально. Ветер характеризуется тремя показателями: направление, скорость и сила ветра. Как определить направление ветра? (флюгером, по направлению дыма и т.д.). Скорость ветра определяют с помощью флюгарки (в м/с, или км/ч.) и анемометра. Какое значение имеет ветер в природе и для жизни людей на Земле? 1) переносит облака; 2) очищает воздух; 3) вырабатывает электроэнергию; 4) переносит семена растений, опыляет их; 5) формирует рельеф; 6) осуществляет движение парусных судов.