В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125см.На какой высоте будет находится уровень жидкости,если перелить во второй цилиндрический сосуд,диаметр которого в 5 раз больше первого?
Геометрия
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125см.На какой высоте будет находится уровень жидкости,если перелить во второй цилиндрический сосуд,диаметр которого в 5 раз больше первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=pi*d^2*h/4 v1=pi*d^2*125/4=125pi*d^2/4 v2=pi*(5d/2)^2*H=25pi*d^2*H/4 v1=v2 125pi*d^2/4=25pi*d^2*H/4 => H=3
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