В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125см.На какой высоте будет находится уровень жидкости,если перелить во второй цилиндрический сосуд,диаметр которого в 5 раз больше первого?

Геометрия

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 125см.На какой высоте будет находится уровень жидкости,если перелить во второй цилиндрический сосуд,диаметр которого в 5 раз больше первого?

Автор: Гость