написать текст-описание на тему сад весной
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написать текст-описание на тему сад весной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна.Все начинает оживать.Так же и наш сад.Все просыпается,на деревьях набухли почки,самая первое в этом году зацветет сирень.Стало веселее просыпаться,в саду по утрам поет много птиц.Уборка в саду уже закончена,повешены новые скворечники.Скоро зацветут яблони,и мы будем вдыхать аромат цветущего сада,по которому очень скучали зимой.
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